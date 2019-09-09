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Hakkari'den acı haber! Ağır yaralanan asker şehit oldu

Hakkari'nin  bölgesinde 'lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Yasin Sarı şehit oldu.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.9.2019 09:01 Güncelleme Tarihi: 9.9.2019 09:30
Hakkari'den acı haber! Ağır yaralanan asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çukurca'da el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanıp hastaneye sevk edilen askerin, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu kaydedildi.

Bölgede operasyonlara devam edildiği belirtilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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Hakkari'den acı haber! Ağır yaralanan asker şehit oldu
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