İki kardeşin tüfekle oyunu ölümle bitti

BUGÜN NELER OLDU

SİNOP'UN Boyabat ilçesinde tüfekle oynayan 8 yaşındaki çocuk, 6 yaşındaki kardeşinin ölümüne neden oldu. Çulhalı köyünde aile fertleri bahçede meyve toplarken kardeşi Mustafa A. (6) ile eve giren A.A. (8) tüfekle oynamaya başladı. A.A.'nın elindeki tüfeğin ateş alması sonucu yanındaki kardeşi Mustafa A. yaralandı. Tüfeğin patlama sesinin ardından eve koşan baba Osman A. ve anne Sultan A., yaralı buldukları çocukları için sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Mustafa A.'yı Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Küçük çocuk buradaki müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada ameliyata alınan Mustafa A. kurtarılamadı.