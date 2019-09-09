Kadın polis şefleri hızlı başladı

Türkiye'nin tek kadın Asayiş Şube Müdürü olarak adını duyuran Seda Okur, terfi alarak 3.5 yıllık başarılı çalışmasının ardından Kaçakçılık ve İnsan Ticareti'nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığına yükseldi. Balçova'ya huzur getiren ve asayişi sağlayan Süheyla Tuğbay da İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın tarafından Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürü olarak görevlendirildi.

İKİ KADIN POLİS ŞEFİ İLK GÖREV GÜNLERİNE HIZLI BİR GİRİŞ YAPTI

İlk günlerinde Bayraklı ilçesinde yaptıkları sahte içki operasyonunda 4 bin 600 şişe 70 cl'lik fotokopi bandrollü sahte viski, 45 litre etil alkol, 2,5 litre açık rakı, votka, 18 adet 2.7 mililitrelik anason ve votka aroması ele geçirildi. Operasyonla ilgili bir kişi gözaltına alınırken, sayının daha da artabileceği belirtildi. Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliği tarafından depoya yapılan baskımda bir adet kumar amaçlı şans oyunu makinesi ele geçirildi. Kumar makinesi Bayrakli Polis Merkezi ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan E.A. isimli zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.