‘Kesilecek’ denilen bacağı kurtardılar

Diyabet hastası 63 yaşındaki Naci Yıldız'ın, geçtiğimiz haftalarda bacağı birden kızarıp şişmeye başladı. Yılmaz, neden olduğunu anlamaya çalışırken ayağının durumu daha da kötüleşti, morardı. Saatler içerisinde gelişen durum karşısında hemen Polatlı Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Tetkikler sonucunda şeker hastası olan Yıldız'ın ayağının kesilmesine karar verildi. Yıldız ve eşi büyük bir üzüntü yaşarken, Türkiye ve dünyanın birçok ülkesinden onlarca insana şifa olan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) hekimleri hastayı görmek istedi. İşte hekimler tarafından "mucize" olarak tanımlanan iyileşme ondan sonra başladı. Naci Yıldız'ı muayene eden doktorlar bacağını geleneksel akupunktur ve ozon tedavisiyle iyileştirebileceklerini söyledi. Yıldız, ailesi büyük bir mutluluk yaşadı. Hemen tedavi başladı, birkaç haftalık seansın ardından çürümeye başlayan o bacak iyileşti. Yıldız, tekerlekli sandalye ile geldiği hastaneden yürüyerek çıktı.



ÜMİTLER TÜKENİRKEN...

Yıldız, ümitler tükenirken GETAT doktoru Hüseyin hocam ile tanıştık. Şimdi çok iyiyim, ayağımın kesileceği günü beklerken şimdi yürüyüp, koşuyorum" dedi.

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