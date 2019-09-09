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'da tehlikeli yolculuk! Yürekler ağza geldi

’da bir otomobilin bagajında seyahat edip, diğer sürücülere el sallayan iki çocuğun tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.

Giriş Tarihi: 9.9.2019 06:54 Güncelleme Tarihi: 9.9.2019 08:36
Konya'da tehlikeli yolculuk! Yürekler ağza geldi

Görüntüler merkez Karatay ilçesi Fetih Caddesi üzerinde kaydedildi. Yoğun trafikte seyreden 42 MA 1336 plakalı otomobilin bagajının açık olduğunu fark eden diğer sürücüler, içerisinde iki çocuğun yolculuk ettiğini gördü.

Konya'da iki çocuğun otomobilin bagajındaki tehlikeli yolculuğu kamerada!

ÇOCUKLAR GÜÇLÜKLE TUTUNABİLDİ

Güçlükle bagaja sığdıkları anlaşılan çocuklar, bir yandan bagajın kapağını tutmaya çalışırken, diğer yandan diğer sürücülere gülerek el salladı. Bu anlar ise diğer sürücüler tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

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Konya'da tehlikeli yolculuk! Yürekler ağza geldi
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