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Menfez duvarına çarpan araçtaki 2'si çocuk, 5 kişi öldü

'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, 5 metre yüksekliğindeki menfez duvarına çarptı. Kazada, 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.9.2019 10:05 Güncelleme Tarihi: 9.9.2019 10:10
Menfez duvarına çarpan araçtaki 2'si çocuk, 5 kişi öldü

Kaza, saat 06.00 sıralarında, Erzurum- Tortum Karayolu'nun Karagöbek Mahallesi Mevkii'nde meydana geldi. Erzurum'dan Tortum'a giden Umut Yasak'ın kullandığı 08 YD 488 plakalı hafif ticari araç, bir anda kontrolden çıkarak, 5 metre yüksekliğindeki menfez duvarına çarptı.

2'Sİ ÇOCUK 5 ÖLÜ!

Kazada sürücü Umut Yasak, eşi Birgül Yasak ile beraberlerinde bulunan Nurgül Öztürk ve çocukları Salih Öztürk (8) ve Elif Öztürk (7) yaşamını yitirdi.
Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından 5 kişinin cansız bedenleri, Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Menfez duvarına çarpan araçtaki 2'si çocuk, 5 kişi öldü
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