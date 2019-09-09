Meteoroloji'den İstanbul için son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak? 9 Eylül

Meteoroloji'den aralarında İstanbul'un da bulunduğu birçok il için son dakika hava durumu ve gök gürültülü yağış uyarısı yapıldı. Okulların açılmasının akabinde bir hareketlilik yaşarken, milyonlarca veli de 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusuna yanıt arıyor. MGM de bu doğrultuda, gün içerisinde beklediği hava durumu tahmin raporlarını resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Doğu Karadeniz'de etkisini gösteren sağanak yağışların Batı bölgelerinde de etkisini hissettirmesi beklenirken sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı aktarıldı. İstanbul için sağanak ve gök gürültülü yağışa dikkat çeken Meteoroloji, oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi ve ulaşımda aksamalar karşısında vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 9 EYLÜL

Haberimizi detaylarından 9 Eylül 2019 Pazartesi günü için Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısına ilişkin bilgi sahibi olabilir, il il sıcaklık değerlerini hızlı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.