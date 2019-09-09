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'den için son dakika sağanak yağış ve uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak? 9 Eylül

Genel Müdürlüğü'nden başta olmak üzere birçok ili ilgilendiren son dakika ve sağanak yağış uyarısı geldi. Gerek işlerine gidecekler gerekse çocuklarını okullara götürecek veliler 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusuna yanıt arıyor. MGM de, gün içerisinde beklediği hava durumu ve sıcaklık değerlerini açıklarken aralarında İstanbul'un da bulunduğu birçok il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceğini duyuran kurum, yağışlar nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine karşı da vatandaşların tedbirli olmasını istedi. Haberimizin detaylarından 9 Eylül 2019 Pazartesi gününe ilişkin Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı hakkında bilgi edinebilir, il il sıcaklık değerlerini hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 9.9.2019 09:45 Güncelleme Tarihi: 9.9.2019 09:47
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak? 9 Eylül

'den aralarında 'un da bulunduğu birçok il için son dakika ve gök gürültülü yağış uyarısı yapıldı. Okulların açılmasının akabinde bir hareketlilik yaşarken, milyonlarca veli de 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusuna yanıt arıyor. MGM de bu doğrultuda, gün içerisinde beklediği hava durumu tahmin raporlarını resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Doğu Karadeniz'de etkisini gösteren sağanak yağışların Batı bölgelerinde de etkisini hissettirmesi beklenirken sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı aktarıldı. İstanbul için sağanak ve gök gürültülü yağışa dikkat çeken Meteoroloji, oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi ve ulaşımda aksamalar karşısında vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 9 EYLÜL

Haberimizi detaylarından 9 Eylül 2019 Pazartesi günü için Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısına ilişkin bilgi sahibi olabilir, il il sıcaklık değerlerini hızlı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

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Meteoroloji'den İstanbul için son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak? 9 Eylül
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