Milli kick boksçunun ‘yan baktın’ cinayeti

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'da kız arkadaşıyla birlikte eğlence mekânına giden milli kick boksçu, çıkışta kendilerine yan baktıkları gerekçesiyle darp ettiği iki kişiden birini bıçaklayarak öldürdü. Olay, önceki gece 03.00 sıralarına Kadıköy'de meydana geldi. İddialara göre milli kick boksçu Berke Şahin, kız arkadaşıyla, yakın arkadaşlarının doğum gününü kutlamak için gittiği eğlence mekanından çıkışta, kendilerine yan baktıkları gerekçesiyle oradan geçen bir motosiklet üzerindeki iki kişiyle tartışmaya başladı.Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve milli sporcu kavga ettiği kişileri darp etti. Daha sonra iki kişi motosikletle olay yerinden kaçtı. Hırsını alamayan kick boksçu, o sırada yanına gelen 2 motosikletli arkadaşından birinin motosikletinin arkasına binerek kaçan kişileri kovalamaya başladı. Berke Şahin, kaçan motosikletlilerden birini bir otoparkta yakalayarak darp etmeye devam etti. Yakaladığı kişiyi darp ettikten sonra bıçaklayan Şahin motosiklete binerek olay yerinden ayrıldı. Adının Ömer Özdemir (24) olduğu belirlenen yaralı, Şahin gittikten sonra olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Olayda elinden yaralanan kick boksçu Şahin, tedavi olmak için gittiği Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, yaşanan kovalamacanın ardından sporcu Şahin'in, Ömer Özdemir'i darp ettiği ve motosikletlerle olay yerinden ayrıldığı, Ömer Özdemir'in yaralı olarak ayağa kalktığı ve polis ile ambulans ekiplerinin olay yerine geldiği görülüyor. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, Şahin'in arkadaşları Tevfik K. (44) ve Şahin'i motosikletiyle olayın yaşandığı garaja getiren motosiklet sürücüsünü de gözaltına aldı.