Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! İşte 9 Eylül Milli Piyango çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı...

Şans oyunu severlerin her ayın 9,19 ve 29. günlerini heyecanla beklemesine vesile olan Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı. MPİ tarafından gerçekleştirilen çekiliş sonucunda biletine ikramiye çıkıp çıkmadığını merak edenler arama motorlarında "Milli Piyango çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı" şeklinde araştırmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. En güncel şans oyunu sonuç ve haberlerini sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki bugünün kazandıran numaraları hangileri oldu. İşte 9 Eylül Milli Milli Piyango çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı...

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI VE BİLET SORGULAMA EKRANI (9 EYLÜL 2019)

9 Eylül Milli Piyango çekiliş sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İşte detaylar...

Kazandıran numaralar şöyle,

3000000 TL ikramiye kazanan numaralar

461867

100000 TL ikramiye kazanan numaralar

051713

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

005425 - 008510 - 101246 - 222447 - 234334 - 242976

261008 - 312779 - 512883 - 590472