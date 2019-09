On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! İşte 9 Eylül MPİ On Numara çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı...

Şans oyunu severlerin her Pazartesi umutla beklediği On Numara çekiliş sonuçları bugün Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından açıklandı. 9 Eylül On Numara çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı için arama motorlarındaki yoğun araştırmalarına devam eden vatandaşlar, bugünün kazandıran numaralarını öğrenmek istiyor. Peki, bugünün şanslı numaraları hangileri? İşte 9 Eylül MPİ On Numara çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı...

MPİ ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI VE BİLET SORGULAMA EKRANI (9 EYLÜL 2019)

Milli Piyango İdaresi 9 Eylül On Numara çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranını haberimizde bulabilirsiniz...

İşte detaylar;

On Numara oyununun 892. hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 2, 9, 10, 11, 16, 19, 20, 23, 28, 30, 31, 39, 43, 45, 50, 53, 54, 62, 69, 72, 73 ve 78 olarak belirlendi.

10 bilen 2 kişi, 254 bin 167'şer lira ikramiye kazandı



On Numara oyununun 892. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 254 bin 167 lira 40'ar kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 80 kişi 4 bin 236 lira 50'şer lira, 8 bilen bin 956 kişi 173 lira 50'şer kuruş, 7 bilen 19 bin 704 kişi 24 lira 35'er kuruş, 6 bilen 121 bin 270 kişi 4 lira 25'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 178 bin 408 kişi 3 lira 60'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, Bursa'nın Osmangazi ve İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.