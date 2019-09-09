On Numara sonuçları ne zaman açıklanacak? 9 Eylül MPİ On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı burada!

On Numara sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Zengin olmak isteyenler 9 Eylül Milli Piyango (MPİ) On Numara çekiliş sonuçlarını sorgulamaya başladı. Büyük ikramiye tutarının kendilerine çıkmasını isteyenler her Pazartesi günü ümitle şans oyununda şansını deniyor. Oyunda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Bu bağlamda '' On Numara sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?'' sorusuna arama motorundan yanıt aranıyor.

ON NUMARA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 9 EYLÜL 2019

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen On Numara çekilişi, www.mpi.gov.tr adresi üzerinden saat 21.15'te canlı yayınlanacak.

On Numara çekiliş sonuçları açıklanınca aşağıda yer alan MPİ bilet sonuçları sorgulama ekranından kazanan numaraları görüntüleyebilirsiniz.

ON NUMARA OYUNU NEDİR?

On Numara çekilişi kadar merak edilen bir diğer konu da on numara oyununun detayları. On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL'ye kadar) ödenmektedir.

On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.

On Numara oyununa 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

On Numara oyununda, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde ibraz edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödenmez.