Son dakika: Çanakkale'de orman yangını

Eceabat'ın Kilitbahir köyündeki Ağadere Hastane Şehitliği ile 'Dur Yolcu' yazısı arasında kalan bölümde, saat 10.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Boğazda seyreden gemi kaptanları, dumanları görüp, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'ne rapor etti. Bu sırada otluk ve makilik alandaki alevler de rüzgarın etkisiyle büyüdü. Erken ihbarla Eceabat ilçesinden arazöz ve itfaiye araçları ile gelen ekipler, yangına müdahale etti. Alevler, saat 11.30 sıralarında, kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangının büyüme ihtimaline karşı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait kurtarma römorkörü, kıyıda müdahale için bekletildi. Önlem amacıyla Dardanos mevkisinde konuşlu helikopterle de yangın alanına 1 kez sorti yapılarak, su bırakıldı.

Öte yandan tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, Behramlı köyü yakınlarında, 10 Ağustos'ta yangın çıkmış, alevlerin sardığı yaklaşık 100 hektarlık alan kül olmuştu.