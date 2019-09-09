Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Son Dakika: Halit’in katilleri ile ilgili korkutan detaylar ortaya çıktı! İşte o ayrıntılar..

: Halit’in katilleri ile ilgili korkutan detaylar ortaya çıktı! İşte o ayrıntılar..

'ın katilleri ile ilgili korkutan detaylar ortaya çıktı. 'da para istedikleri üniversite mezunu Halit Ayar'ı kaçarken yere düştüğünde bıçaklayan ile 'ın daha önce işledikleri suçlar nedeniyle tutuklandıkları ve aynı cezaevinde birlikte kaldıkları ortaya çıktı. Cezaevinden izne çıktığında cinayet işleyen Emrah Yaşar ile Erhan Kurdal'ın birçok suçu bulunmakla birlikte cezaevinde kaldıkları sırada da birbirlerinden ayrılmadıkları bilgisi öğrenildi. Olay ile ilgili korkunç detaylar gelmeye devam ediyor..

Giriş Tarihi: 9.9.2019 23:20 Güncelleme Tarihi: 9.9.2019 23:21
Son Dakika: Halit’in katilleri ile ilgili korkutan detaylar ortaya çıktı! İşte o ayrıntılar..

İstiklal Caddesi'nde Cumartesi gecesi ile , İTÜ mezunu ve arkadaşlarının yolunu kesip onları gasp etmeye kalktılar. Halit Ayar ile arkadaşları isteklerini reddedince aralarında çıkan tartışma sonucu göğsünden ve çeşitli yerlerinden bıçaklanarak hayatını kaybeden Halit Ayar ve yaralanan diğer arkadaşları felaketi yaşadı. Olayın ardından polis ekipleri gerekli müdahaleleri yaparak Emrah Yaşar ve Erhan Kurdal'ı tutukladı.

İşte kan donduran son dakika gelişmeleri..

ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika: Halit’in katilleri ile ilgili korkutan detaylar ortaya çıktı! İşte o ayrıntılar..
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN