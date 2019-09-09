Son Dakika: Halit’in katilleri ile ilgili korkutan detaylar ortaya çıktı! İşte o ayrıntılar..

İstanbul İstiklal Caddesi'nde Cumartesi gecesi Emrah Yaşar ile Erhan Kurdal, İTÜ mezunu Halit Ayar ve arkadaşlarının yolunu kesip onları gasp etmeye kalktılar. Halit Ayar ile arkadaşları isteklerini reddedince aralarında çıkan tartışma sonucu göğsünden ve çeşitli yerlerinden bıçaklanarak hayatını kaybeden Halit Ayar ve yaralanan diğer arkadaşları felaketi yaşadı. Olayın ardından polis ekipleri gerekli müdahaleleri yaparak Emrah Yaşar ve Erhan Kurdal'ı tutukladı.

İşte kan donduran son dakika gelişmeleri..