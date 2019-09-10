18 milyon öğrenci ders başı yaptı

BUGÜN NELER OLDU

Resmi ve özel okullarda 18 milyonun üzerinde öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen dün ilk zilin çalmasıyla birlikte ders başı yaptı. 2019- 2020 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 17 Ocak 2020'de sona erecek. Birinci dönem ara tatili 18-22 Kasım 2019'da, yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020'de yapılacak. İkinci dönem 3 Şubat 2020 başlayıp 19 Haziran'da tamamlanacak. İkinci dönem ara tatili 6-10 Nisan arasında yapılacak.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve Çocuk Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerle jandarma ekipleri, okulların açılmasıyla birlikte kent genelinde okul çevrelerinde ve yollarda genel uygulama yaptı. Mobil Okul Timleri (MOT) okullar civarında gerekli emniyet tedbirlerini alırken, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de okul servis minibüsleri ve sürücülerinin kontrollerini gerçekleştirdi. Ataşehir'de uygulama yapan ekiplerin bu uygulamasına havadan helikopter de destek verdi. Uygulamalar sırasında sigortası olmayan bir sürücü ise bekletilerek yeni bir servis aracı istendi. Servis aracının gelmesi ile birlikte araçta bulunan çocuklar diğer araca aktarılarak okula gönderildi. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de telefon dolandırıcılığı ve güvenli internet kullanımı konularını içeren broşürleri öğrenci ve velilere dağıttı. İstanbul'da okulların açıldığı ilk gün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yoğun trafik oluştu. Özellikle Anadolu yakasından Avrupa'ya yoğun araç kuyruğu oluşurken, trafik havadan görüntülendi. SABAH