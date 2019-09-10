Haberler Yaşam Haberleri A101 aktüel kataloğu yayınlandı! 12 Eylül 2019 A101 aktüel indirimli ürünler listesi burada!

A101 aktüel kataloğu yayınlandı! 12 Eylül 2019 A101 aktüel indirimli ürünler listesi burada! Bu haftanın merakla beklenen A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Resmi site üzerinden vatandaşlarla paylaşılan A101 aktüel kataloğu yoğun ilgi görüyor. Yeni haftanın A101 kataloğunda en dikkat çeken indirim; elektronik ve teknolojik ürünleri kapsıyor. Aynı zamanda mutfağın vazgeçilmezleri mutfak araç gereçleri, buzdolabı, dondurucu gibi ürünlerinde yer alması sebebiyle vatandaşlar kendilerine en yakın A101 marketini ziyaret etmekteler. Bu bağlamda haberimizin devamından A101 aktüel ürünler kataloğunda ulaşabilir, 12 Eylül A101 tam listeyi görebilirsiniz.