Bir aile yok oldu

BUGÜN NELER OLDU

Artvin'de yaşayan Umut Yasak (23), hafta sonu, âşık olduğu kızla nişanlanmak için, ailesiyle Gaziantep'e gitti. Nişanı yapan aile, Artvin'e dönmek üzere yola çıktı. Ancak dün sabah 06.00 sıralarında, Erzurum-Tortum Karayolu'nun Karagöbek mahallesi mevkisine geldiklerinde, Yasak'ın kullandığı araç kontrolden çıktı. Yol kenarındaki menfez duvarına çarpan aracın sürücü ile annesi Birgül Yasak, teyzesi Nurgül Öztürk ve kuzenleri Salih Öztürk (8) ve Elif Öztürk (7) öldü.* Osmaniye'de, 3 aracın karıştığı kazada, Ali Gönüler (35), Kadir Gönül (13) ve kimliği belirlenemeyen bir kişi hayatını kaybetti. 4 kişi de yaralandı.* Erzurum Uzundere'de Turgut Arslan'ın kullandığı kamyonet, takla attı. Sürücü ölürken, 6 kişi yaralandı.* Burdur'da Taner Akyol'un (22) kullandığı otomobil, Mustafa Özyalçın (48) yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı. Özyalçın öldü.* Sakarya'da konrolden çıkan minibüs, TIR'a çarptı. Minibüs sürücüsünün yaralı kurtulduğu kazada, yanında bulunan arkadaşı öldü.* Sakarya'nın Karasu ilçesinde ise devrilen traktörün sürücüsü 63 yaşındaki Ahmet Usta (63) öldü.* Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde de şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü Dursun Üregen (61) yaşamını yitirdi.* Elazığ'da Anıl G.'nin kullandığı otomobil, takla attı. Sürücünün yanında bulunan Emir Yiğit Gökdere (17) öldü.* Samsun Bafra'da yolda yürürken, Fatih Çamaş'ın kullandığı otomobilin çarptığı Cemalettin Ceylan öldü.* Antalya Muratpaşa'da hayvanlarını otlatan besici Mustafa İpek (66), yoldaki taşın üzerinde otururken, bir otomobilin çarpması sonucu öldü.