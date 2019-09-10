Böyle katlettiler

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Beyoğlu'nda İTÜ Mühendislik Bölümü mezunu Halit Ayar'ı öldüren iki zanlı tutuklandı. Anne Hanife Ayar, "İdam bunlar için ödül. Ölmesin sürünsünler" diye feryat etti. İstiklal Caddesi'nde geçtiğimiz cumartesi günü sabaha karşı saat 04:21 sıralarında bıçaklanarak öldürülen Halit Ayar'ın katil zanlısı olan Emra Yaşar (27) ve yanındaki arkadaşı Erhan Kurdal'ın (27) emniyetteki sorgusu tamamlandı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince 9 saatlik bir kamera çalışması sonucu tespit edilen şüphelilerden Yaşar'ın ilk olarak Fatih'te ailesinin yanına gidip kıyafetlerini değiştirdikten sonra Zeytinburnu'nda ablasının evine gittiği öğrenildi. Şüpheli orada gözaltına alındı. Erhan Kurdal ise yine Fatih'te kendi evinde yakalandı.Emra Yaşar'ın uyuşturucu, gasp, hırsızlık ve kasten adam yaralamadan 21 suç kaydının olduğu ve 2014'te cezaevine girdiği öğrenildi. Şüphelinin 2016'da kapalı cezaevinden Kırklareli Açık Cezaevi'ne geçtiği ve 2 Eylül'de bir haftalığına izinli olarak çıktığı belirtildi. Diğer şüpheli Erhan Kurdal'ın ise uyuşturucu, gasp, hırsızlık ve tehditten kaydının olduğu cezaevinden de bir yıl önce çıktığı öğrenildi. Yaşar ifadesinde "Parkta uyuşturucu içiyorduk. Erhan çocukluk arkadaşımdır. Evde bana hançer. bıçak gösterdi. Onları evime götürüp asacaktım. Taksim'de alkol aldık. Erhan'ın onlarla tartıştığını gördüm. Korkutmak için hançeri salladım. Bugüne kadar kimseyi öldürmedim. Serbest kalmak istiyorum" dedi. İki zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Ayar ve iki arkadaşının üzerine bıçakla saldıran şüphelilerden Emra Yaşar'ın bıçakla Ayar'ı yaraladığı görülüyor.ACI olayın ardından Halit'in ailesi de konuştu. Baba Mehmet Ayar, "Halit ilk erkek evladımız. Babamın ismini koydum. Maalesef ömrü kısaymış. Halit çok başarılı bir çocuktu. Yüzme madalyaları var. Hocalarında aldığı ödülleri var. En son üniversitesinde yüksek onur listesine alındı. Bunu dahi söylemedi bize. Çok mütevazıydı. Allah bizden çok sevdi diyoruz" dedi. Anne Hanife Ayar ise, "Bu caniler bulundular. Ama cezasını nasıl verecekler bilmiyorum. Müebbet mi yiyecek idam mı edilecek. İdam da bunlar için ödül. Bilmiyorum belki her gün bıçaklansın bu insanlar o acıyı onlar da yaşasınlar. Ölmesin sürünsünler. İşkence etmek belki günah ama onlar bizim canımıza kıyıyorlar" diye konuştu. Abla Melike Ayar da, "Ülkenin sesi olmak için bir şeyler yapmak istiyoruz. Abimin sesini duyurmak istiyorum. O sokaklar yankılansın istiyorum. Bir daha olmasın istiyorum" ifadelerinde bulundu.