Çalışmayan trafik ışığı ölüm getirdi

BUGÜN NELER OLDU

HATAY'DA yıllık izne ayrılan İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, ailesini de alarak, dün sabah erken saatlerde, Bodrum'a tatile gitmek üzere yola çıktı. Otoyolda Adana'nın Pozantı ilçesini geçen Karabörk, Eminlik kavşağından Konya yönüne dönmesi gerekirken, yanlışlıkla Niğde yönüne devam etti. Otoyoldan çıkış olmadığı için geri dönemeyen Karabörk, Niğde'ye kadar gittikten sonra, Konya yönüne dönebildi. Dün saat 12.00 sıralarında da Bor ilçesine ulaştı. Ancak elektrikler kesik olduğu için trafik ışıkları yanmayan TOKİ Döner Kavşağında, süt taşıyan TIR'la çarpıştı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Kamil Karabörk, kızları Fatma Karabörk ve Aybüke Karabörk ile kızının nişanlısı Mehmet Ali Kazgı ağır yaralanırken, eşi Zuhal Karabörk ise öldü. Yaralılar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.