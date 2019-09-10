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Çifte cinayete giderken suçüstü yakalandılar

EMİR SOMER
EMİR SOMER Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.9.2019
Çifte cinayete giderken suçüstü yakalandılar
İstanbul'da zorla senet imzalattıkları iki işadamını ölümle tehdit eden çete üyeleri, yakalandı. Çifte cinayeti önleyen operasyonu, İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. İddialara göre; Kadıköy'de işyerleri bulunan M.Y.Y. ve T.Y.'ye zorla senet imzalatan bir çeksenet çetesi üyeleri, 2 Eylül'de silahlarla işyerlerine gittikleri M.Y.Y. ve T.Y.'ye 260 bin lira ödemeleri konusunda baskı yaptı. İki mağdur ödeme yapmayınca çetenin silahlı saldırısına uğradı. Şikayet üzerine soruşturma başlatan polis, şüphelileri yakın takibe aldı. Çete üyelerinin, 7 Eylül'de işyeri sahipleri T.Y. ve M.Y.Y.'yi aradı ve "Sizi öldürmek ve yarım kalan işi tamamlamak için işyerinize geliyoruz" dedi. İki mağdurun Kadıköy'deki işyerine doğru yola çıkan polis takibindeki B.K., M.F.Ö., M.Ç., B.G. ve G.K. isimli beş şüpheli operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
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Çifte cinayete giderken suçüstü yakalandılar
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