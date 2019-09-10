Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ duyurdu! 10 Eylül İstanbul su kesintisi…

BEDAŞ elektrik kesintisi yaşanan ilçelerin ve tahmini geliş saatinin listesini verdi. Listede Fatih, Silivri gibi birçok ilçelerde elektriklerin kesileceği duyurusunda bulundu. Elektrik kesintisi olan ilçelerde yaşayan vatandaşlar BEDAŞ duyurularını araştırmaya başladı. Peki, Elektrikler ne zaman gelecek? İşte bu sorunun cevabı…

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

- PINARTEPE Mh., AYIŞIĞI Sk., UÇURTMA Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- DANAMANDIRA Mh., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- CUMHURİYET Mh., ŞERAFETTİN ARDA Cd., ABI HAYAT Sk., FATİH Mh., ESENTEPE Sk., ŞEBNEM Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- ALİPAŞA Mh., KEŞAN Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- ZÜBEYDE HANIM Mh., 1279/1. Sk., 1427/1. Sk., 1427. Sk., 1428. Sk., 1429/1. Sk., 1429. Sk., 1430. Sk., 1430/1. Sk., 1431. Sk., 1431/1. Sk., 1432. Sk., 1433. Sk., 1435. Sk., 1437. Sk., 1439. Sk., 1469. Sk., 1472. Sk., 1473. Sk., 1475. Sk., 1476/1. Sk., 1477. Sk., 1478. Sk., 1479. Sk., 1480. Sk., 1481/1. Sk., 1481. Sk., 1482. Sk., KAZIM KARABEKİR Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- BEYAZIT Mh., ÇADIRCILAR Cd., LÜTFULLAH Sk., YORGANCILAR Cd., MERCAN Mh., MERCAN Cd., MÜHÜRDAR EMİNPAŞA Sk., TACİRHANE Sk., UZUNÇARŞI Cd., SÜLEYMANİYE Mh., BAKIRCILAR Cd., FUATPAŞA Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 12:30-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- SÜLEYMANİYE Mh., BAKIRCILAR Cd., FUATPAŞA Cd., UZUNÇARŞI Cd., BEYAZIT Mh., MÜHÜRDAR EMİNPAŞA Sk., ŞEKER AHMETPAŞA Sk., MERCAN Mh., ÇÖKELEK Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- ŞEMSİPAŞA Mh., 21. Sk., 22. Sk., 23. Sk., 24. Sk., 25. Sk., 26. Sk., 29. Sk., 30. Sk., 48. Sk., 51. Sk., 52. Sk., 53. Sk., 54. Sk., 55. Sk., SOKULLU MEHMETPAŞA Cd., KÜÇÜKKÖY Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- MERKEZ Mh., ÇUKURÇEŞME Cd., ESKİ EDİRNE ASFALTI Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 17:00-19:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- MERKEZ Mh., ÇUKURÇEŞME Cd., ESKİ EDİRNE ASFALTI Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 17:00-21:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- BAĞLARBAŞI Mh., AKSU Sk., AYDINLAR Sk., BAĞLARBAŞI Cd., DESTEGÜL Sk., PLEVNE KAHRAMANLARI Sk., SİPAHİLER Cd., YEŞİM Sk., ŞEHİT CİHAN ELKAN Sk., ÇİMENZAR Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 08:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- MADEN Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- MADEN Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- GÜZELYURT Mh., 2106. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- TUNA Mh., SAKARYA Cd., 725. Sk., 727. Sk., 728. Sk., BAĞCILAR Cd., 699. Sk., 693. Sk., 722. Sk., 694. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- GÜZELYURT Mh., MEHMET AKİF ERSOY Cd., 2070. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- MAHMUTBEY Mh., PEYAMİ SAFA Cd., DİLMENLER Cd., HACI BOSTAN Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- ATAKENT Mh., TURGUT ÖZAL Bul., 240. Sk., 4. Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- ATAKENT Mh., 220. Sk., TURGUT ÖZAL Bul., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- ÇINAR Mh., 9. Sk., 9/3A Sk., 9/3. Sk., 9/2. Sk., 9/1A Sk., 9/6. Sk., 8. Sk., İSTANBUL Cd., 6/2A Sk., 6/2B Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- ALİBEYKÖY Mh., HAŞMET Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- LEVENT Mh., TALATPAŞA Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- TOZKOPARAN Mh., ÇIRPICI ÇIKMAZI Sk., ERDEMLİ Sk., EŞİTLER Sk., TOPÇU Sk., TANKÇI Sk., SERGİ Sk., ŞEHİT ER CUMA ŞAHİN Sk., GENERAL ALİ RIZA GÜRCAN Cd., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- HADIMKÖY Mh., ÇİTLEMBİK DEDE Sk., MAVİ ORKİDE Sk., OYA Sk., DERİN YOL Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 08:30-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- GÜZELYURT Mh., 1963. Sk., MEHMET AKİF ERSOY Mh., 1966. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 13:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- GÜZELYURT Mh., 2149. Sk., 2140. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 13:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- BOLLUCA Mh., GÜLFİDAN Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- AKAT Mh., ALTAY Sk., FENERLİ HRİSTO Sk., KAÇAR Sk., TEPECİK YOLU Sk., ZEYTİNOĞLU Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- AKAT Mh., AKAY Sk., CANİK Sk., CUMHURİYET Cd., ÇINAR Sk., DENİZ Sk., ELİF Sk., ELİUYGUN Sk., FENERLİ HRİSTO Sk., GÜVEN Sk., KAÇAR Sk., KİRAZ Sk., MEHTAP Sk., ÖREN Sk., PAPATYA Sk., SEHER Sk., SEVGİ Sk., TAN Sk., UMUT Sk., YAĞMUR Sk., ZEYTİNOĞLU Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır

- YENİ MAHALLE Mh., 529. Sk., 537. Sk., 538. Sk., 540. Sk., 590. Sk., 591. Sk., 592. Sk., 593. Sk., 593/1. Sk., 603. Sk., 604. Sk., 605. Sk., 605/1. Sk., 605/2. Sk., FEVZİ ÇAKMAK Mh., 758. Sk., 758/1. Sk., 758/2. Sk., 758/3. Sk., 758/4. Sk., 758/5. Sk., 758/6. Sk., 758/8. Sk., 758/7. Sk., HEKİMSUYU Cd., İSTANBUL Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 11:30-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- GÜMÜŞYAKA Mh., ÖZTÜRK Cd., BALABAN Mh., VİLLAKENT Cd., ÖZTÜRK Cd., ZİLAN Sk., ÜZÜMLÜ Sk., ASIRLIK Sk., ERTUĞRULBEY Cd., DİKÇE Sk., DÜZTEPE Sk., KEMALPAŞA Cd., KAYISI Sk., ÇALIKAVAK Sk., ŞEFTALİ Sk., SULH Sk., YILDIZTEPE Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- MERKEZ Mh., 25. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- TOZKOPARAN Mh., ÇIRPICI ÇIKMAZI Sk., TOPÇU Sk., ŞEHİT ER CUMA ŞAHİN Sk., KOPUZ Sk., MEHTER Sk., METRO Sk., ERDEMLİ Sk., EŞİTLER Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- BAĞLAR Mh., OSMAN PAŞA Cd., EBRU Sk., BARIŞ Sk., CAMİ Sk., GONCA Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 12:30-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- BOYALIK Mh., TAŞKÖPRÜ Cd., SANCAK Sk., ÖZYURT Sk., DURUSU PARK Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 11:50-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- KARACAKÖY MERKEZ Mh., KARACA AHMETPAŞA Cd.DESİ Sk., KARAMANDERE Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 10:00-19:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- MİMAR SİNAN MERKEZ Mh., SULTAN MURAT Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- MERKEZ Mh., CENDERE Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 16:00-23:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- AKAT Mh., CUMHURİYET Cd., IRMAK Sk., KİRAZ Sk., MEŞE Sk., SEDEF Sk., ZEYTİNOĞLU Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- MİTHATPAŞA Mh., KIZILÇAM Sk., DAVUTPAŞA Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 16:00-23:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- MAHMUTBEY Mh., PEYAMİ SAFA Cd., DİLMENLER Cd., SILA Sk., TEMEL Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- ATAKENT Mh., TURGUT ÖZAL Bul., 241 Sk., 242. Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- ATAKENT Mh., 220. Sk., 219. Sk., TURGUT ÖZAL Bul., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- BOYALIK Mh., FINDIKDERE Cd., DURUSU PARK Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 13:50-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- MİTHATPAŞA Mh., ABDULHAMİT HAN Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- BOYALIK Mh., DURUSU PARK Cd., ERİKLİ Sk., TAŞKAYNAK Cd., TAŞKÖPRÜ Cd., ZENCEFİL Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:10-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- ORUÇREİS Mh., 619. Sk., 620. Sk., 622. Sk., 623. Sk., 625. Sk., AYDIN Cd., EGE Cd., 611. Sk., 592. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.