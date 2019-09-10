Feci ölüm! Traktörün altında kaldı

Kaza, akşam saatlerinde Gölbaşı Mahallesi Bitlibucak mevkiinde meydana geldi. Ali Yağar, yönetimindeki 42 H 9937 plakalı traktörüyle tarlasını sürdüğü sırada, direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç tarlanın kenarındaki şarampole devrildi. Yağar da devrilen traktörünün altında kaldı. Durumu fark eden çevredekiler jandarma ve sağlık görevlilerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Yağar'ın öldüğünü belirledi. Yağar'ın cansız bedeni traktörün altından çıkartılıp, otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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