Hamile hırsızlar tutuklandı

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Kocaeli'nde apartman dairesine girere, 10 bin liralık ziynet eşyası çaldıkları iddia edilen her ikisi de 7 aylık hamile şüpheliler tutuklandı. Kuruçeşme mevkisi Hatipköy mahallesinde bir apartman dairesine hırsız girdi. Daireden 10 bin liralık ziynet eşyası çalınması ile ilgili soruşturma başlatan ekipler, yapmış oldukları incelemeler sonunda olayın faili S.M (26) ve D.G.'yi (22) isimli 2 kadını tespit etti. Her ikisi de 7 aylık hamile olan şüpheliler, İstanbul Kadıköy'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilerek ifadeleri alınan kadınlar sevk edildikleri adliyede tutuklandı.