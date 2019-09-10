İstanbul’da horon ve kemençe şöleni

BUGÜN NELER OLDU

Geçen yıl ilki gerçekleşen ve Türkiye gündemine oturan şehrin en havalı yöresel festivali "Maçka'da Buluşalım - Bir Karadeniz Şöleni" bu sene de Küçükçiftlik Park'ta on binleri kemençeye ve tuluma doyurdu. Karadenizliler ve Karadeniz severlerin buluştuğu şölende, son yıllarda yaptığı müzikal çalışmalar ve seslendirdiği Karadeniz yöresine özgü eserler ile tanınan Resul Dindar, çaldığı kemençe ile her kesimden insanları kendine hayran bırakan Ekin Uzunlar, Karadeniz müziğinin yükselen grubu İmera, Karadeniz müziğinin otantik ruhunu yeni nesile aktaran Gökhan Birben, Karadeniz müziğinin genç kadın vokallerinden Ezgi Eyüboğlu ve söylediği duygusal şarkılar ile gönüllerde taht kuran Salih Yılmaz sahne aldı. Gün boyu devam eden şölene izleyenlerin de ilgisi büyük oldu. Sabahın ilk saatlerinden itibaren Küçükçiftlik Park'ı doldurmaya başlayan müzikseverler kemençe ve tulum eşliğinde horon tepip karadeniz müzikleriyle kendinden geçerken, aynı zamanda açılan stantlarda yöresel ürünlerin de tadına bakma imkanı buldular.