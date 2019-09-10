Kahramanmaraş’ta ‘ Menfaat çetesi ‘ne şafak operasyonu

Emniyet Müdürlüğü Organize suçlar masası timleri Kent'de hazine arazilerinin imara açılıp usulsüz satılması, belediye ve diğer kamu kurumlarındaki ihalelerde usulsüz şartname düzenleyerek kendi ve çevresindeki insanlara peş keş çektikleri iddiası ile ' Menfaat çetesi 'ne şafak operasyonu düzenledi.

Polis uzun süredir takip de olan 9 kişi için C.Baş savcılığından alınan haklarında yakalama ve ikametlerinde arama kararından sonra önceden belirlenen adreslerine dün şafak vaktinde eş zamanlı operasyon düzenledi.







İkametlerinde bulunarak yakalanan aralarında Milli Emlak –AFAD ve ilçe Belediyesinde Memur olarak görev yapan şahısların bulunduğu T.A- H.G- B.Ö ile olaya adı karışan İş adamı T.K ile birlikte S.S ve M.T Kahramanmaraş Devlet hastanesi Yörük selim binasında sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyete götürüldü.





İKİ İŞ ADAMI FİRARDA



Polis ikametlerinde bulunmayan ve Yurt dışında olduğu belirlenen K.C 'yi dönüşte havalanın da yakalarken Firar ettikleri belirlenen iş adamları A.U ve MŞ:K'yı da yakalaması için geniş çaplı çalışma başlattı.