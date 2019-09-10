Katil elma alırken yakalandı

BUGÜN NELER OLDU

Ankara'da geçen 23 Ağustos'ta bir düğünde çıkan yan bakma kavgasında, 16 yaşındaki çocuk damadı öldüren 26 yaşındaki zanlı, 14 gün sonra İzmir'de bir markette elma alırken yakalandı. Ankara'da, 16 yaşındaki Hüseyin Furkan Koca'nın geçen 23 Ağustos'taki düğününden bir gün önce yapılan kına gecesinde, akrabaları arasında yan bakma tartışması çıktı. Yatıştırılan tartışma, bir gün sonraki düğünde tekrar alevlenince, bu kez kavgaya dönüştü. Bu sırada belindeki tabancayı çıkaran Muhammed Gürbüzoğlu (26), iddiaya göre kavgayı sona erdirmek için havaya ateş açtı. Ancak seken kurşun kalabalık arasındaki damat Hüseyin Furkan Koca'nın göğsüne isabet etti. Ağır yaralanan çocuk damat, kurtarılamadı.3 şüpheliyi gözaltına alan polis, İzmir'e kaçtığı belirlenen Gürbüzoğlu'nun yakalanması için çalışma başlattı. Zanlının, İzmir Buca'da marketten alışveriş yaptığı bilgisine ulaşan polis, harekete geçti. Zanlı Gürbüzoğlu poşete elma koyarken yakalandı.