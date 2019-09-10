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'den son dakika ve sağanak yağış uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak? 11 Eylül

Genel Müdürlüğü'nden yurt geneline ilişkin son dakika ve sağanak yağış uyarısı geldi. Milyonlarca vatandaş, işlerine gitmeden ya da çocuklarını okula bırakmadan önce 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusuna cevap arıyor. Meteoroloji de bu doğrultuda, gün içerisinde beklediği hava durumu ve sıcaklık değerlerini resmen açıkladı. Doğu Anadolu ve Karadeniz'de görülmesi beklenen gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat çeken MGM, sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceğini aktardı. Öte yandan, sağanak nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine karşı vatandaşların tedbirli olunması istendi. Haberimizin detaylarından 11 Eylül 2019 Çarşamba günü için Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı hakkında bilgi edinebilir, il il sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 11.9.2019 06:53 Güncelleme Tarihi: 11.9.2019 07:16
Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak? 11 Eylül

Eylül ayının ortalarına gelirken 'den de son dakika ve sağanak yağış uyarıları da gelmeye devam ediyor. MGM, gün içerisinde beklediği sıcaklık değerlerini açıklarken vatandaşların yanıtını aradığı 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusuna da cevap verdi. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'da sağanak ve gök gürültülü yağış beklediğini duyuran kurum, oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve heyelan tehlikesi karşısında vatandaşların tedbirli olmasını istedi. Öte yandan, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında beklenen kuvvetli rüzgara da dikkat çekildi.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK? 11 EYLÜL

Haberimizin ilerleyen sayfalarından Meteoroloji'nin 11 Eylül 2019 Çarşamba günü için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarıları hakkında bilgi edinebilir, İstanbul başta olmak üzere merak ettiğiniz illerin sıcaklık değerlerini hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak? 11 Eylül
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