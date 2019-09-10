Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak? 11 Eylül

Eylül ayının ortalarına gelirken Meteoroloji'den de son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarıları da gelmeye devam ediyor. MGM, gün içerisinde beklediği sıcaklık değerlerini açıklarken vatandaşların yanıtını aradığı 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusuna da cevap verdi. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'da sağanak ve gök gürültülü yağış beklediğini duyuran kurum, oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve heyelan tehlikesi karşısında vatandaşların tedbirli olmasını istedi. Öte yandan, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında beklenen kuvvetli rüzgara da dikkat çekildi.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK? 11 EYLÜL

Haberimizin ilerleyen sayfalarından Meteoroloji'nin 11 Eylül 2019 Çarşamba günü için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarıları hakkında bilgi edinebilir, İstanbul başta olmak üzere merak ettiğiniz illerin sıcaklık değerlerini hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.