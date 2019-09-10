Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Öğrenci taşıma kavgasında dövüldü

Öğrenci taşıma kavgasında dövüldü

’nin Darıca ilçesinde, okulun servis için anlaştığı firma çalışanları, ailenin tercih ettiği servisin şoförü Faruk Uca’ya saldırdı. Aldığı darbelerle yaralanan Faruk Uca, tedaviye alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.9.2019 11:21 Güncelleme Tarihi: 10.9.2019 11:40
Öğrenci taşıma kavgasında dövüldü

Olay, dün öğleden sonra, Deniz Yıldızları Ortaokulu'nun önünde meydana geldi. Okul idaresi servis için bir firma ile anlaşırken, veliler ise geçen yıllarda çocuklarını okula götüren servisi tercih etti. Bunun üzerine firmanın çalışanları, çocukları okula getirip götüren servisin şoförü Faruk Uca'ya saldırdı. Kocaeli Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası 2. Başkanı da olan Faruk Uca, aldığı darbelerle yaralandı. Faruk Uca okul yanında bulunan bir dükkana sığındı. Dükkana giren kişiler Faruk Uca'ya burada da sopalarla vurdu. Saldırganlar kaçarken, kavgaya müdahale etmeye çalışanlar yardım istedi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Faruk Uca, hastaneye kaldırıldı.

"ÇOK PARA KAZANMAK İÇİN BUNLARLA ANLAŞTILAR"

Tedaviye alınan Faruk Uca, "Ben 10 yıldır bu okula servis çekiyorum. Veliler bana çok güveniyorlar, çocuklar beni çok seviyor. Okul müdürüne, 'Velilerin ekonomik durumu iyi değil, bu sene zam istemiyorum' dedim. Ama okul yönetimi daha çok para kazanmak için yeni bir firma ile anlaştı. Ben zaten kendi öğrencilerimi taşıyordum. 3-4 kişi beni öldüresiye dövdü. Ben bir dükkana sığındım. Dükkan sahibini bile tehdit ettiler. Beni dövenlerden davacıyım" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Öğrenci taşıma kavgasında dövüldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN