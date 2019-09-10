Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Paralarını gasbedip, 4 aracı üzerlerine geçirdiler

Paralarını gasbedip, 4 aracı üzerlerine geçirdiler

'da, A.Ç. ve A.K.'nin parasını gasbeden, ikilinin 4 aracını da tehdit yoluyla üzerlerine geçiren 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.9.2019 14:16

Döşemealtı ilçesinde cep telefonu bayisi olan A.Ç. ve A.K., savcılığa başvurarak, kendilerine ait 4 aracın devrini, son bir yıl içinde kendilerini tehdit eden A.Ö., Y.C.D., A.K., Ü.E., Ş.E., M.Ç., F.Ç. ile T.F.'ye yapmak zorunda kaldıklarını, şüphelilerin bir miktar paralarını da gasbettiğini, bu nedenlerle telefon bayiine kapatmak zorunda kaldıklarını bildirip, şikayetçi oldu.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonunda 5 Eylül Perşembe günü yapılan eş zamanlı operasyonda, 6 şüpheli yakalanırken, şüpheli Ü.E.'nin başka bir suçtan Elmalı Cezaevi'nde hükümlü olduğu ortaya çıktı.
Operasyon kapsamında arama yapılan adreslerde 3 ruhsatsız tabanca, 150 tabanca mermisi, 7 tabanca şarjörü, 1 bilye atar tabanca, 3 telsiz, 1 ruhsatsız tüfek, 1 sustalı bıçak ve 1 cep telefonu ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden A.Ö. ve Y.C.D. tutuklanırken, diğer şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Paralarını gasbedip, 4 aracı üzerlerine geçirdiler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN