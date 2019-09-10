Şans Topu çekilişi saat kaçta yapılacak? 11 Eylül MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda yapılan Şans Topu çekilişi için geri sayım başladı. Şans oyunu severlerin ve zengin olmak için ümit edenlerin merakla beklediği çekiliş için heyecan dorukta. İki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan sayısal oyun olarak bilinen Şans Topu çekilişi saat kaçta yapılacak? MPİ ile 11 Eylül Şans Topu çekiliş sonuçları sorgula!

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILACAK? 11 EYLÜL 2019

Şans Topu çekilişi bu akşam saat 21:15' ten itibaren Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden takip edilebilecek.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Şans Topu çekilişleri www.mpi.gov.tr adresi üzerinden çekiliş saatinde canlı yayınlanıyor. Çekiliş sonuçları ve ikramiye bilgileri ise çekilişten yaklaşık yarım saat sonra yine www.mpi.gov.tr adresi üzerinden açıklanıyor.

ŞANS TOPU HAKKINDA

Şans Topu oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. Şans Topu oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur.