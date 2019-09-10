Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 11 Eylül MPİ ile Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula!

Haftanın Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılan Sayısal Loto çekilişi için geri sayım başladı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından noter huzurunda yapılan Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar oldukça yoğun ilgi görüyor. Bu bağlamda 11 Eylül Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? İşte bilgiler..

MPİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILACAK? (11 EYLÜL 2019)

Sayısal Loto çekilişi, 11 Eylül 2019 Çarşamba günü Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilecek.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA! 11 EYLÜL 2019

SAYISAL LOTO EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Son 855 haftada Sayısal Loto'da en çok çıkan 5 sayı 21 , 18 , 36 , 38 ve 40 sayılarıdır.

Sayısal Lotoda en az çıkan 5 sayı ise 43 , 33 , 4 , 45 ve 37 olarak göze çarpmaktadır . 37 sayısı 92 defa , 45 sayısı 92 defa ,4 sayısı 89 defa , 33 sayısı 89 defa 43 sayısı ise 855 hafta da sadece 80 defa çıkmıştır.

Son 855 haftada Sayısal Lotoda en çok çıkan 5 sayı 21 , 18 , 36 , 38 ve 40 sayılarıdır. 21 sayısı 124 defa , 18 sayısı 122 defa ,36 sayısı 121 defa , 38 sayısı 121 defa 40 sayısı ise 855 hafta da tam olarak 116 defa çıkmıştır.