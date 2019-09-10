ŞOK 11- 17 Eylül aktüel ürünler kataloğunda sürpriz indirimler! ŞOK kataloğunda bu hafta neler var?

Müşterilerinin beğenisine sunulan ŞOK aktüel ürünler kataloğu görücüye çıktı. 11 Eylül'den 17 Eylül 2019 tarihine kadar sürecek olan indirimli ürünler listesinde bu hafta yok yok. Özellikle temizlik ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatların yer aldığı ŞOK kataloğunda buna ek olarak bakım ürünleri de listedeki yerini aldı. Bu haftaya özel kaçırılmayacak fırsat indirimlerini inceleyebilir, listeye haberimizden bakabilirsiniz. İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu listesi…

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (11-17 EYLÜL 2019)

ŞOK aktüel ürünler kataloğu yeni haftaya ilişkin indirim listesini yayınladı. 11-17 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünlerine haberimizden bakabilirsiniz.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İÇİN TIKLAYINIZ