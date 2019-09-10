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: ’de şüphesi! Yeğenini öldürmüştü, başka detaylar ortaya çıktı!

'de şüphesi herkesi dehşete düşürdü. Gelen bilgisine göre; kuzenini öldüren ve müebbet cezasına çarptırılan şahıs, 3 yıl önce ortadan kaybolan ve haber alınamayan çobanın yakınlarının şikayet etmesi üzerine çobanı öldürdüğü iddiası ile hakim karşısına çıkarıldı. Başka bir cinayet sebebi ile ceza alan isimli şahsın seri katil olması şüphesi herkesi korkuttu. İşte konu ile ilgili korkunç detaylar..

Giriş Tarihi: 10.9.2019 19:30 Güncelleme Tarihi: 10.9.2019 19:36
Son Dakika: Kocaeli’de seri katil şüphesi! Yeğenini öldürmüştü, başka detaylar ortaya çıktı!

2018 yılında 'de eşine cinsel tacizde bulunduğunu iddia ettiği kuzenini öldürerek müebbet cezasına çarptırılan , 2016 yılında farklı bir cinayet daha işlediği iddiası ile hakim karşısına çıkarıldı. Cesedin yerini 3 gün sonra gösteren Şehmus Acar'ın olabileceği iddiası herkesi korkuttu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Şehmur Acar, kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan çoban 'yi öldürdüğünü kabul etti. Konu ile ilgili gelen ayrıntıları ise dehşete düşürdü…

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Son Dakika: Kocaeli’de seri katil şüphesi! Yeğenini öldürmüştü, başka detaylar ortaya çıktı!
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