Son Dakika: Kocaeli’de seri katil şüphesi! Yeğenini öldürmüştü, başka detaylar ortaya çıktı!

2018 yılında Kocaeli'de eşine cinsel tacizde bulunduğunu iddia ettiği kuzenini öldürerek müebbet cezasına çarptırılan Şehmus Acar, 2016 yılında farklı bir cinayet daha işlediği iddiası ile hakim karşısına çıkarıldı. Cesedin yerini 3 gün sonra gösteren Şehmus Acar'ın seri katil olabileceği iddiası herkesi korkuttu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Şehmur Acar, kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan çoban Burhan Çelikdere'yi öldürdüğünü kabul etti. Konu ile ilgili gelen son dakika ayrıntıları ise dehşete düşürdü…