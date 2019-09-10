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Yeşilçam'ın devi hayatını kaybetti! , neden öldü? İşte detaylar!

kimdir? Usta oyuncu Süleyman Turan ölüm haberi son dakika olarak duyuruldu. Usta oyuncunun ölümü sevenlerini derinden etkiledi. En son Son Bir Aşk, Yahşi Batı, Sonsuz ve Kabadayı gibi önemli projelerde yer alan Yeşilçam ustasının biyografisi haberimizde derlendi. Bu bağlamda '' , neden öldü? Hangi rollerde yer aldı?'' sorularının yanıtları arama motorunda araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan usta oyuncu Kadıköy’deki evinde ölü bulundu. İşte Süleyman Turan hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 10.9.2019 11:48 Güncelleme Tarihi: 10.9.2019 11:48
Yeşilçam'ın devi Süleyman Turan hayatını kaybetti! Süleyman Turan kaç yaşında, neden öldü? İşte detaylar!

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadıköy'deki evinde hayatını kaybetti. Birçok filmde ve dizide rol alan Süleyman Turan ölüm haberi son dakika olarak duyuruldu. Son olarak Cemal Şan'ın Sonsuz (2009) filminde oynayan usta oyuncunun ölüm haberi sevenlerini derinden etkiledi. Peki , kaç yaşında ve neden öldü?

SÜLEYMAN TURAN HAYATINI KAYBETTİ

SÜLEYMAN TURAN NEDEN ÖLDÜ?

Sanat hayatına tiyatro ile başlayan Süleyman Turan kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti.

SÜLEYMAN TURAN KİMDİR?

Süleyman Turan, 19 Kasım 1936 tarihinde İstanbul Kadıköy'de doğmuştur. Gerçek Adı Süleyman Başturan'dır. İlk, orta ve liseyi Kadıköy'de okudu. Liseyi Haydarpaşa Lisesi'nde bitirdi.

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Yeşilçam'ın devi Süleyman Turan hayatını kaybetti! Süleyman Turan kaç yaşında, neden öldü? İşte detaylar!
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