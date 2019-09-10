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? İSKİ ( 2019)

İSKİ’den gelen açıklamaya göre İstanbul’da su kesintisi yaşanacak. tarihinde İstanbul Avrupa Yakası’nın bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanmaya başladı. Vatandaşlar sorusuna arama motorundan yanıt aramaya başladı. Planlı, bakım-onarım ve arıza giderimi yapılan çalışmalardan ötürü İSKİ su kesintisinin yaşanacağı bölgeleri duyurdu. Peki İstanbul’da sular ne zaman gelecek? İşte yanıtı…

Giriş Tarihi: 10.9.2019 14:38
Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul su kesintisi (10 Eylül 2019)

Sular ne zaman gelecek sorusuna İstanbullular yanıt aramaya başladı. 10 Eylül Salı günü su kesintisinin yaşanacağı bölgeleri İSKİ duyurdu. Peki sular ne zaman gelecek? İşte detaylar…

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İlçe : B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler: Celaliye Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-09-10 09:35:53.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.9.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Bayrampaşa

Etkilenen Mahalleler: Altıntepsi Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-09-10 03:31:30.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.09.2019 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe: Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler :Karadolap Mah,Çırçır Mah,Akşemsettin Mah,Alibeyköy Mah

Açıklama : İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi: 2019-09-10 03:02:57.0

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 10.9.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe :Fatih

Etkilenen Mahalleler: Rüstempaşa Mah

Açıklama: İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi: 2019-09-10 08:37:44.0

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 10.9.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Zeytinburnu

Etkilenen Mahalleler: Seyit Nizam Mah

Açıklama: İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi: 2019-09-10 09:17:37.0

Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 10.9.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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