Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul su kesintisi (10 Eylül 2019)

Sular ne zaman gelecek sorusuna İstanbullular yanıt aramaya başladı. 10 Eylül Salı günü su kesintisinin yaşanacağı bölgeleri İSKİ duyurdu. Peki sular ne zaman gelecek? İşte detaylar…
İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler: Celaliye Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-09-10 09:35:53.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.9.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Bayrampaşa
Etkilenen Mahalleler: Altıntepsi Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-09-10 03:31:30.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.09.2019 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe: Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler :Karadolap Mah,Çırçır Mah,Akşemsettin Mah,Alibeyköy Mah
Açıklama : İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi: 2019-09-10 03:02:57.0
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 10.9.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe :Fatih
Etkilenen Mahalleler: Rüstempaşa Mah
Açıklama: İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi: 2019-09-10 08:37:44.0
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 10.9.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Zeytinburnu
Etkilenen Mahalleler: Seyit Nizam Mah
Açıklama: İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi: 2019-09-10 09:17:37.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 10.9.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.