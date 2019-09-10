Yardım gemisinde bir intihar girişimi daha

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Akdenız'de hiçbir limana yanaşmasına izin verilmeyen Alman sivil toplum örgütü Sea Eye'a ait yardım gemisi Aylan Kurdi'de bulunan sığınmacıların durumu kötüleşiyor. Alman DW ajansının haberine göre 31 Ağustos'tan beri denizde bekleyen gemideki sekiz sığınmacının birinin güverteden denize atlamaya çalıştığı belirtildi. Sea Eye sözcüsü Gordon Isler Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Alan Kurdi misyonunun yöneticisi bana henüz reşit olmayan bir sığınmacının intihar girişiminde bulunduğu bilgisini verdi. Malta'nın sorumluluğu üstlenmesi için mutlaka birinin yaralanması mı gerekiyor? " ifadelerini kullandı. DIŞ HABERLER