Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Yardım gemisinde bir intihar girişimi daha

Yardım gemisinde bir girişimi daha

Giriş Tarihi: 10.9.2019
Yardım gemisinde bir intihar girişimi daha
Akdenız'de hiçbir limana yanaşmasına izin verilmeyen Alman sivil toplum örgütü Sea Eye'a ait yardım gemisi Aylan Kurdi'de bulunan sığınmacıların durumu kötüleşiyor. Alman DW ajansının haberine göre 31 Ağustos'tan beri denizde bekleyen gemideki sekiz sığınmacının birinin güverteden denize atlamaya çalıştığı belirtildi. Sea Eye sözcüsü Gordon Isler Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Alan Kurdi misyonunun yöneticisi bana henüz reşit olmayan bir sığınmacının intihar girişiminde bulunduğu bilgisini verdi. Malta'nın sorumluluğu üstlenmesi için mutlaka birinin yaralanması mı gerekiyor? " ifadelerini kullandı. DIŞ HABERLER
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yardım gemisinde bir intihar girişimi daha
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN