Aile vahşetine müebbet hapis talebi

İstanbul Esenyurt'ta kaybolduktan bir süre sonra hurda bir minibüsün içinde öldürülmüş halde bulunan 45 yaşındaki Nazmiye Oruçoğlu cinayetiyle ilgili soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Oruçoğlu'nun eski eşi Yüksel Yağcı, oğlu Serhat Yağcı ve ölü olarak bulunduğu minibüsün sahibi Erhan Çetinkaya şüpheli olarak yer aldı. Oruçoğlu'nun ikinci eşi Atay Tufan ve ağabeyi Mustafa Oruçoğlu ise iddianamede müşteki sıfatıyla yer aldı. Serhat Yağcı ifadesinde, annesi ve babasının 11-12 sene önce ayrıldıklarını, ayrıldıktan sonra babası ile birlikte yaşadığını, bir süre sonra annesinin Atay Tufan ile evlendiğini belirtti. Annesi ile babası arasında, oturdukları ev nedeniyle sürekli tartışma çıktığını, annesinin babasıyla birlikte kaldığı evi boşaltmasını istediğini ve annesinin sürekli tutarsızlıklar sergilediğini ileri sürdü. Babasının annesini darp ettiğini, bunun üzerine de annesinin evin tahliyesi için dava açtığını anlattı.

Tutuklu sanıklar Yüksel Yağcı ve Erhan Çetinkaya ise suçu işlemediklerini ileri sürdü. Yağcı'nın ifadesinde 5 Eylül 2018'de eve gitmediğini söylemesine rağmen, arkadaşı Erhan Çetinkaya'nın Yağcı'yı o gün eve gitmesi için durağa bıraktığını söylediği, Oruçoğlu'nu aramadığını söyleyen Yağcı'nın HTS dökümlerine göre 5 Eylül akşamında Oruçoğlu ve Çetinkaya ile telefonla görüştüğü belirlendi.

Oruçoğlu'nun kaybolduğu 6 Eylül'de ise üçlünün buluştuğu ve Çetinkaya'nın ifadesinde Nazmiye Oruçoğlu'nun Yüksel Yağcı'ya sürekli bu işin bugün bitmesi gerektiğini, aksi takdirde tahliye memurlarının kapıya dayanacağını söyleyerek baskı yaptığını söylediği kaydedildi. İddianamede, olay günü Yüksel Yağcı, Erhan Çetinkaya ve Oruçoğlu'nun araçta birlikte olduklarının anlaşıldığı, araçta Serhat Yağcı'nın da bulunduğu ve bu kişilerin birlikte Oruçoğlu'nu öldürmüş olabileceğinin değerlendirildiği kaydedildi. Kadının kesici ve delici aletle öldürüldüğünün tespit edildiği belirtildi. Savcılık, tutuklu şüpheliler Erhan Çetinkaya, Yüksel Yağcı ile tutuksuz yargılanan İbrahim Serhat Yağcı'nın 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Üç şüpheli İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.







MÜGE ANLI'DA ÇÖZÜLMÜŞTÜ

6 Eylül 2018 günü evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Nazmiye Oruçoğlu'nun ailesi ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurmuştu. Oruçoğlu'nun cansız bedeni 13 Eylül 2018'de Kağıthane'de bir sürücü kursunun arazisinde terk edilmiş haldeki minibüsün bagajında bulunmuştu.



'EV YÜZÜNDEN SENİ ÖLDÜRECEĞİM'

Oruçoğlu'nun ikinci eşi Atay Tufan ise, "Nazmiye Oruçoğlu ilk eşi Yüksel Yağcı'nın bulunduğu minibüse binecek bir insan değildi. Bakırköy'de kendisini darp etmişti. Ondan çok korkuyordu. Kendisine bir şey yapacağından endişe ediyordu. O minibüse oğlu Serhat Yağcı'yı gördüğü için bindiğinden şüpheleniyorum" dedi. Tufan, Yağcı'nın Oruçoğlu'na "Bu ev yüzünden bir gün seni öldüreceğim, ikimizden biri kırılacak" dediğini duyduğunu anlattı.

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