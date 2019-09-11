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: ve malzemeleri nelerdir? İşte püf noktaları

bugün en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Özellikle Müslümanlar tarafından bereket getirdiğine inanılan Aşure günü, Muharrem ayının 10. Gününe yani bugüne denk gelmektedir. En lezzetli ? Sorusuna yanıt arayanlar için bu haberimizi hazırladık. Aşure yapmak kolay gibi görünse de oldukça emek isteyen bir iş olduğu bilinmektedir. Ama lezzetli aşure tarifi yapmanın en önemli püf noktası malzemelerin güzelce pişmesi ve aromalarının birbirine karışmasından geçer. Her malzemenin aşureye konulacağı zamanı vardır. Çünkü tüm malzemeler farklı zamanlarda pişmektedir. Peki, Kolay ve lezzetli aşure nasıl yapılır? Aşure yapmanın püf noktaları nelerdir? İşte tarifi ve birbirinden lezzetli malzemeleri…

Giriş Tarihi: 11.9.2019 15:19 Güncelleme Tarihi: 11.9.2019 15:19
Aşure tarifi: Aşure nasıl yapılır ve malzemeleri nelerdir? İşte püf noktaları

oldukça zor bir tatlı olsa da Müslümanlar için bugüne özel bir tatlı olmasıyla bilinir. Aşure günü insanların birbirleriyle paylaşmasını ve dayanışma ortamının oluşması açısından da önemlidir. Çünkü evlerinde Aşure pişiren kişiler bu tatlıyı komşularına dağıtır ve aradaki iletişim güçlenir. Yani Aşure yapmak sadece dinsel açıdan önemli değildir kişiler arasındaki bağı da kuvvetlendirir. Peki, Lezzetli ? Adım adım ve malzemeleri…

AŞURE NASIL YAPILIR?

Sizlere vereceğimiz bu tarifi oranlı olarak arttırıp azaltarak aşurenizi daha fazla veya daha az yapabilirsiz. İşte o tarif...

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Aşure tarifi: Aşure nasıl yapılır ve malzemeleri nelerdir? İşte püf noktaları
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