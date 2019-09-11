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Eşi uçakta uyusun diye 6 saat ayakta durdu

Giriş Tarihi: 11.9.2019
Eşi uçakta uyusun diye 6 saat ayakta durdu
Girışimci Courtney Lee Johnson tarafından paylaşılan bir fotoğraf sosyal medyayı salladı. Paylaşımda, "Bu adam eşi uyuyabilsin diye 6 saatlik uçuş boyunca ayakta durdu. İşte aşk diye buna denir" dedi. Fotoğrafta adamın koridorda, eşinin de üç koltukluk sırada uzandığı görüldü. Kullanıcıların bir kısmı bu davranışı romantik bulurken, bir kısmı ise kadını eleştirdi. Kullanıcılar, "Kadın başını adamın dizine koyabilirdi", "Uçuş görevlileri buna izin vermez", "Eğer aşk buysa, ben yalnız kalmayı tercih ederim" gibi yorumlarda bulundu. DIŞ HABERLER
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Eşi uçakta uyusun diye 6 saat ayakta durdu
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