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Evde şüpheli ölüme 1 gözaltı

'ın Çorlu ilçesinde, Nasih K.'nin (53) evinde eşi tarafından borusuna asılı cesedi bulundu. Savcılık tarafından ölümü şüpheli bulunan Nasih K. cansız bedeni Kurumu'na gönderilirken, güvenlik kameralarından yanında yürürken görülen kişi gözaltına alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.9.2019 16:31

Olay, Rumeli Mahallesi'nde önceki gün meydana geldi. Nasih K., evinde işten gelen eşi H.K.,tarafından doğal gaz borusuna asılı halde bulundu. İhbar üzerin eve giden polis ve Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Nasih K.'nin cesedi otopsi için Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cumhuriyet savcısının ölümü şüpheli bulması üzerine soruşturma genişletildi. Nasih K.'nin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Çorlu ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Nasih K.'nin evinin bulunduğu sokak üzerindeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. İncelemede olaydan önce Nasih K.'nin yolda bir kişiyle yürürken görüntülerinin bulunduğu belirtildi. Polis görüntülerdeki kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Adı açıklanmayan kişiyle ilgili soruşturma sürüyor.

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Evde şüpheli ölüme 1 gözaltı
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