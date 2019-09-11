Güncel Depremler! Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

Dünyanın çeşitli bölgelerinde ve ülkemizde son zamanlarda oldukça çoğalması nedeniyle vatandaşlar devamlı son deprem listesini araştırıyor. Kandilli resmi sayfasından güncel listeyi paylaşıyor. Özellikle uzmanların da olası Marmara depremi ile ilgili uyarılar vermesi ile birlikte vatandaşlar gün içerisinde 'En son deprem nerede oldu' şekline araştırmalar yapıyorlar. İşte Kandilli son deprem listesi...

KANDİLLİ SON DEPREM LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.09.11 12:14:07 39.8712 41.3250 9.4 -.- 2.0 -.- PALANDOKEN (ERZURUM) İlksel 2019.09.11 11:13:13 38.1358 24.0195 1.1 -.- 3.5 3.5 YUNANISTAN İlksel 2019.09.11 10:07:21 38.2168 42.9355 19.5 -.- 1.5 -.- KAYALAR-GEVAS (VAN) İlksel 2019.09.11 09:28:46 37.3302 29.8183 5.0 -.- 1.7 -.- TEFENNI (BURDUR) İlksel 2019.09.11 06:41:19 38.0393 26.8842 7.0 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.09.11 05:42:35 37.8735 29.6455 8.6 -.- 1.8 -.- AVDAN-BOZKURT (DENIZLI) İlksel 2019.09.11 04:16:15 38.9583 27.0472 13.9 -.- 2.0 -.- ZEYTINDAG-BERGAMA (IZMIR) İlksel 2019.09.11 04:13:16 40.2115 27.8573 14.0 -.- 2.1 -.- CEPNI-BANDIRMA (BALIKESIR) İlksel 2019.09.11 04:05:46 38.4477 39.3580 9.4 -.- 2.1 -.- SUREK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2019.09.11 03:45:22 41.0438 43.9373 5.0 -.- 3.2 3.3 AZERBAYCAN İlksel 2019.09.11 03:17:37 39.1640 29.0342 5.5 -.- 3.0 2.8 KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) İlksel 2019.09.11 03:13:30 36.4657 28.7580 1.1 -.- 3.1 3.1 AKDENIZ İlksel 2019.09.11 02:42:58 40.1488 24.9200 12.2 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.09.11 02:09:46 40.0763 24.5613 12.7 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.09.11 02:00:17 39.9940 24.4632 22.0 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN İlksel 2019.09.11 01:46:17 39.9560 24.5430 10.3 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.09.11 01:38:58 40.4973 27.0358 9.7 -.- 1.5 -.- KEMER-BIGA (CANAKKALE) İlksel 2019.09.11 01:10:03 38.7502 26.5698 11.5 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.09.11 01:00:42 38.0117 26.8472 10.1 -.- 2.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel