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Güncel Depremler! ve listesi...

vatandaşlar tarafından devamlı aranıyor. Son zamanlarda sıklıkla yaşanması vatandaşların bu konuda oldukça tedirginleşmesine sebebiyet verdi. Uzmanlar bu soruya farklı cevaplar verse de gün içerisinde internet üzerinden ve deprem listesi araştırılmaya devam ediyor. İşte nerede deprem oldu sorusunun cevabı ve Kandilli son deprem listesi!

Giriş Tarihi: 11.9.2019 12:34 Güncelleme Tarihi: 11.9.2019 12:34
Güncel Depremler! Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

Dünyanın çeşitli bölgelerinde ve ülkemizde son zamanlarda oldukça çoğalması nedeniyle vatandaşlar devamlı son deprem listesini araştırıyor. Kandilli resmi sayfasından güncel listeyi paylaşıyor. Özellikle uzmanların da olası Marmara depremi ile ilgili uyarılar vermesi ile birlikte vatandaşlar gün içerisinde 'En son deprem nerede oldu' şekline araştırmalar yapıyorlar. İşte Kandilli son deprem listesi...

KANDİLLİ SON DEPREM LİSTESİ

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2019.09.11 12:14:07  39.8712   41.3250        9.4      -.-  2.0  -.-   PALANDOKEN (ERZURUM)                              İlksel
2019.09.11 11:13:13  38.1358   24.0195        1.1      -.-  3.5  3.5   YUNANISTAN                                        İlksel
2019.09.11 10:07:21  38.2168   42.9355       19.5      -.-  1.5  -.-   KAYALAR-GEVAS (VAN)                               İlksel
2019.09.11 09:28:46  37.3302   29.8183        5.0      -.-  1.7  -.-   TEFENNI (BURDUR)                                  İlksel
2019.09.11 06:41:19  38.0393   26.8842        7.0      -.-  2.2  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2019.09.11 05:42:35  37.8735   29.6455        8.6      -.-  1.8  -.-   AVDAN-BOZKURT (DENIZLI)                           İlksel
2019.09.11 04:16:15  38.9583   27.0472       13.9      -.-  2.0  -.-   ZEYTINDAG-BERGAMA (IZMIR)                         İlksel
2019.09.11 04:13:16  40.2115   27.8573       14.0      -.-  2.1  -.-   CEPNI-BANDIRMA (BALIKESIR)                        İlksel
2019.09.11 04:05:46  38.4477   39.3580        9.4      -.-  2.1  -.-   SUREK-SIVRICE (ELAZIG)                            İlksel
2019.09.11 03:45:22  41.0438   43.9373        5.0      -.-  3.2  3.3   AZERBAYCAN                                        İlksel
2019.09.11 03:17:37  39.1640   29.0342        5.5      -.-  3.0  2.8   KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)                        İlksel
2019.09.11 03:13:30  36.4657   28.7580        1.1      -.-  3.1  3.1   AKDENIZ                                           İlksel
2019.09.11 02:42:58  40.1488   24.9200       12.2      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2019.09.11 02:09:46  40.0763   24.5613       12.7      -.-  2.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2019.09.11 02:00:17  39.9940   24.4632       22.0      -.-  2.5  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2019.09.11 01:46:17  39.9560   24.5430       10.3      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2019.09.11 01:38:58  40.4973   27.0358        9.7      -.-  1.5  -.-   KEMER-BIGA (CANAKKALE)                            İlksel
2019.09.11 01:10:03  38.7502   26.5698       11.5      -.-  1.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2019.09.11 01:00:42  38.0117   26.8472       10.1      -.-  2.8  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

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Güncel Depremler! Kandilli ve AFAD son depremler listesi...
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