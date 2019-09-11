Hasta, serum takan hemşireyi darp etti

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Aksaray'da baş ağrısı şikâyetiyle semt polikliniğine giden Erkan K. kendisine serum takan hemşire Mehmet Sırmalı'yı kardeşi ile birlikte darp etti. Yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı yumruk darbeleriyle yaralanan Sırmalı, hastanede tedaviye alınırken, iki kardeş gözaltına alındı. Olay, Fatih mahallesindeki Muzaffer Çakır Semt Polikliniği'nde meydana geldi. Erkan K. (34) kardeşi Aykut K. ile beraber baş ağrısı şikayeti nedeniyle semt polikliniğine gitti. Erkan K.'yi muayene eden doktor, serum takılmasına karar verdi. Hemşire Mehmet Sırmalı (26) da bunun üzerine Erkan K.'ye serum taktı. Bu sırada Erkan K., iddiaya göre, Sırmalı'ya "Benden uzaklaşır mısın?" dedi. Sırmalı'nın "Tedavinizi ben yapıyorum" diye cevap verdiği Erkan K., yumrukla hemşireye saldırmaya başladı. Ardından kardeşi Aykut K. de Sırmalı'ya saldırdı. Mehmet Sırmalı, 2 kardeşin saldırısından mesai arkadaşlarının müdahalesiyle kurtuldu. Arbede sırasında odadaki eşyaların bir kısmı zarar görürken, olay yerine polis çağrıldı.İlk müdahalesi mesai arkadaşları tarafından yapılan Mehmet Sırmalı, daha sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Sırmalı, "Hasta, 'Benden uzaklaşır mısın?' dedi. Ben de 'Tedavinizi ben yapıyorum' dedim. Ardından bana saldırdılar. Saldırganlardan şikâyetçiyim" ifadesini kullandı. Polis, Erkan K. ile kardeşi Aykut K.'yi gözaltına aldı./ SABAH