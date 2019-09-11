‘Her ay başka bir şehre gideceğiz’

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleri, Hakkâri'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesini ziyaret etti. Kent merkezindeki toplantının ardından helikopterle Çukurca'ya geçen Başkanvekili Prof. Dr. İskender Pala ve kurul üyeleri Hülya Koçyiğit, Prof. Dr. Ümit Meriç, Mehmet Özçay ile Hümeyra Şahin, tarihi Emir Şaban Camisi'ni ziyaret etti. Ardından 400 yıllık taş değirmeni ve tarihi taş evlerini gezen heyet üyeleri, ilçede yetiştirilen ve Zap markası adıyla Aile Destek Merkezi'nde pazarlanan organik ürünleri inceledi, kilim atölyelerini gezdi. Usta oyuncu Hülya Koçyiğit, Hakkâri ziyareti hakkında şunları söyledi: "Kültür Sanat Kurulu olarak her hafta gerçekleştirdiğimiz toplantılarımızdan birini, bundan sonra her ay Anadolu'nun bir şehrinde yapacağız. Amacımız Anadolu'nun kültür ve sanat zenginliklerini yerinde gözlemlemek ve hazırlayacağımız projelerimiz için daha çok bilgi birikimi edinmek. İlk şehrimiz Hakkâri oldu. Hakkâri, gerek olağanüstü doğal zenginlikleri gerek yerel halkın kültürel zenginliğiyle beni çok etkiledi."