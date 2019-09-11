İyilik yolunda bir gezgin

BUGÜN NELER OLDU

Akdeniz Bölgesi'nde 4 yıldır kamp hayatı sürdüren ve halen Antalya Konyaaltı'nda karavanda yaşayan Ertan Çalışkan(27) sıradışı hayatıyla dikkat çekiyor. Sosyal medya aracılığıyla köy okullarında eğitim öğretim gören çocuklara yardım topluyor. Bu amaç uğruna Antalya'dan İstanbul'a 56 günde yürüyen Çalışkan, sosyal medya hesabından yardım kampanyası başlattı. Yolculuğu boyunca Antalya, Muğla, İzmir, Çanakkale, Tekirdağ ve İstanbul sınırlarında uğradığı okullarda sorunları tespit etti ve çareler üretti. 5 okula yardım gönderen Çalışkan, daha büyük kitleye ulaşıp yardımları artırmayı hedefliyor. Ordu Üniversitesi "Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri" mezunu olan Çalışkan, şimdi de karavanını satıp bisikletle dünya turuna çıkmaya hazırlanıyor.Çalışkan "4 yıldır yaz kış yollardayım. 2 yıl çadır, 2 yıl da karavan hayatı sürdürdüm. Geçimimi kendi yaptığım bilekliklerimi satarak sağlıyorum. Akdeniz Bölgesi'nde yaşayan insanların hep ekonomik durumlarının iyi olduğunu zannederdim ancak o bölgeyi yaşayıp gördükten sonra durumların tam tersi olduğunu gördüm. İnsanlar sadece sahil kıyılarına gidiyor, köylerde okul çağındaki çocuklar 40-50 derece sıcağın altında tarlalarda çalıştırılıyor. Bu durumdan kimsenin haberi yok. Buna dikkat çekmek istedim" dedi./SABAH