Son dakika haberi: 15 yıl sonra yurda girerken yakalandı! Mahkemedeki sözleri şoke etti...

Antalya'da 15 yıl önce husumetli olduğu Mehmet Salih Direkçi'yi (29) Muratpaşa ilçesinde, aracının içinden tabancayla öldürdü. Olaydan sonra sahte pasaport ile Almanya'ya kaçan Yıldız, 15 yıl sonra yurda dönüş yaparken yakalandı. İddianamede, Mahmut Yıldız'ın cinayet öncesi kurbanın babası T. Direkçi'yi bıçakladığı, evinde yangın çıkardığı, olay günü de Mehmet Salih Direkçi'yi aracının içinde 7 kez ateş ederek, öldürdüğü anlatıldı. Ancak Mahmut Yıldız'ın savunması kan dondurdu. İşte son dakika haberinin detayları…

ÜLKEYE GİRERKEN YAKALANDI!

Mahmut Yıldız, geçen mayıs ayında yurda sahte pasaportla giriş yaptığı sırada yakalandı. Tutuklanarak, Silivri L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmaya, Mahmut Yıldız tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katılırken, şikayetçiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Suçlamaları kabul etmeyen Mahmut Yıldız, "Maktulün babası bana 'Senin başına öyle bir şey getireceğim ki sen başını kaldıramazsın' deyip, gitmişti. İki ay sonra da kızımı pazarda arabaya zorla bindirip, götürdükleri tatil köyünde tecavüz etmişler. Kızımı ayrıca dört kişiyle daha yatağa zorla sokmuşlar. Bunu bana maktülün babası söyledi. Bir gün Mehmet Salih Direkçi bana, 'Sen hala ne geziyorsun? Sana böyle yaptım. Yetmedi dört kişi daha yolladım. Sen hala Antalya'da geziyorsun' dedi. Kesinlikle ne vurma, ne de öldürme var" dedi.

Olay günü işyerinde tadilat olduğunu sözlerine ekleyen Mahmut Yıldız, "Ben dükkana tamirat eşyası almıştım, boyacı da yanımdaydı. 300 metre ilerimizden silah sesi gelince, 'birisini vurdular' dediler. Boyacıyla beraber kaçtık. Alışveriş yaptığım dükkan sahipleri de kaçtı" diye konuştu.

'BANA İFTİRA ATTILAR'

Almanya'ya para kazanmak için sahte pasaportla gittiğini söyleyen Mahmut Yıldız, "Önce Romanya'ya, sonra Macaristan'a, Macaristan'dan da Viyana'ya gittim. Ardından Almanya'ya gittim" dedi. Mehmet Salih Direkçi'yi öldürmediğini öne süren Mahmut Yıldız, "Bana iftira attılar. Kimin öldürdüğünü bilmiyorum" diyerek, suçlamaları kabul etmedi.

Silahının olmadığını da savunan Yıldız, "Mahkemeye saygı duymakla birlikte bana bir ceza verilecek olursa, sonuçta suçsuzluğum anlaşılınca üzüntü duyacak olmanızı belirtmek istiyorum. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme, Mahmut Yıldız'ı 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan ömür boyu hapse mahkum etti. Karara sevinen Mehmet Salih Direkçi'nin ailesi, adaletin geç de olsa yerini bulduğunu söyledi.