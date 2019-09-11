Kardeşleri zorla intihar ettirdi, polisler imdadına yetişti

İstanbul'da aklı almaz bir olay meydana geldi. Eşinden ayrılarak anne ve babasının evine sığınan genç kadın ağabeylerinin şiddetine maruz kaldı. Buda yetmezmiş gibi ağabeylerine para vermediği için vücudunda kırıklar oluşacak şekilde darp edilen Asya G.'ye intihar etmesi için öz ağabeyleri zorla bir kutu ilaç içirdi.

EŞİNDEN AYRILIP AİLESİNE SIĞINMIŞTI

İstanbul cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kazım G. ve Selahattin G. hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede olay şöyle anlatıldı: İstanbul'da iki çocuk annesi olan Asya G. eşi ile boşandıktan sonra anne ve babasının yanında yaşamaya başladı. Asya G.'nin ağabeyleri Kazım G. ve Selahattin G. eşleri ile birlikte ayrı evlerde yaşıyorlardı. İddialara göre Asya G. eşinden boşanıp ailesinin yanına gelince ağabeyleri bu duruma sinirlenerek kardeşlerine sık sık şiddet uyguluyordu. Evin ihtiyaçları için çalışan Asya G. daha önce babasından da dayak yediğini ancak son zamanlarda böyle bir şeyin olmadığını anlattı.

YA KENDİNİ ÖLDÜR YA DA BİZ ÖLDÜRECEĞİZ

İddialara göre olay günü evde uyuyan Asya G. ağabeylerine para vermediği için darp edilerek uyandırıldı. Kazım G. ve Selahattin G. kız kardeşlerine tekme tokat saldırırken üzerine birde evde bulunan vazoyu kafasına fırlattı. Kavga sırasında vücudunda kırıklar oluşan genç kadın acılar içerisinde kıvranırken ağabeyleri Kazım G. ve Selahattin G. bir kutu ilacı getirerek Asya G.'nin bu ilaçları içerek ya intihar etmesini ya da kendilerinin bunu yapacağını söyledi.

POLİSLER İMDADINA YETİŞTİ

Çaresiz kadın kutuda bulunan tüm ilaçları içmek zorunda kaldı. Evde çıkan tartışma sonrası çevrede bulunanların polis çağırması üzerine Asya G.'nin imdadına kolluk kuvvetleri yetişti. Yaralı kadın hastaneye götürülerek midesi yıkandı, tedavi altına alındı. Asya G. burada verdiği ifadesinde ağabeylerinden şikâyetçi oldu.

HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDILAR

İstanbul asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Basit yaralama' suçlaması ile hâkim karşısına çıkan Selahattin G. ve Kazım G. üzerine atılı suçları işledikleri sabit görülerek 1'er yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldılar. Mahkeme ayrıca her 2 sanık için 'Başkasını intihara yönlendirme, yardım' etme suçu kapsamında yargılanmaları için savcılığa suç duyurusunda bulundu. 2 şüpheli hakkında 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Dava önümüzdeki günlerde İstanbul Asliyece Ceza Mahkemesi'nde görülecek.