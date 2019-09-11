Lisede simitli karşılamaya inceleme

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İstanbul Kadıköy Anadolu Lisesi'nde çekilen ve sosyal medyaya düştükten sonra en çok konuşulanlar arasına giren görüntülerle ilgili, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme başlattı. Kadıköy Anadolu Lisesi'nde 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı'nın ilk günü çekilen görüntüler sosyal medya hesaplarında çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı. Liseye yeni başlayan hazırlık sınıfı öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde sınıflarına gittikleri sırada, üst sınıflar tarafından simit yağmuruna tutuluyordu. Her yıl tekrarlandığı belirtilen geleneği sosyal medyada eleştirenler yapılanın israf, simitin nimet olduğunu, yerlere atılmasının gelenek olamayacağını savundu. Öğretmenlerin de atılan simitlerden nasibini alması ciddi şekilde tepki gördü. Paylaşımlarında bu geleneği savunan bazı kişiler ise, armasında martı bulunan Kadıköy Anadolu Lisesi'nin mezunları ile okula yeni başlayan öğrencilerin martı olarak sayıldığını belirterek, bunun yeni başlayan öğrencilere 'hoş geldin' merasimi olarak bir gelenek şeklinde sürdürüldüğünü dile getirdi. Paylaşılan bir görüntüde okul müdürünün ise, bu geleneğe son verilmesi konusunda veli ve öğrencilere çağrıda bulunduğu yer aldı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ise konu hakkında inceleme başlattı.Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencileri ise uygulamanın yıllardır bir gelenek olduğunu, okulun simgesinin martı olduğunu ve okula yeni başlayan öğrencilerin bu nedenle simit atılarak karşılandığını anlattı. Öğrenciler, "Simitleri biz önceden topluyoruz. Kurumuş simitler oluyor hepsi. Satılamayan simitleri alıyoruz. Daha sonrasında da o simitler çöpe değil, martılara gidiyor. Ne öğrencilerin canı yanıyor ne de biz onu vahşet için, çocuklara zarar vermek için yapıyoruz" dedi. Öte yandan okulun bahçesinde, üzerinde "Martılarımız, yuvanıza hoş geldiniz" yazılı bir pankart asılı olduğu görüldü.