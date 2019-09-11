NCL’li Aysima için kampanya başladı

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Antalya'da, ender görülen NCL (beyincik erimesi) hastalığı teşhisi konulan 4.5 yaşındaki Aysima Topal için yardım kampanyası başlatıldı. Şule-Sinan Topal çifti kızları Aysima'nın yıllık maliyeti 702 bin Euro olan ilaçlarını alabilecek maddi güçlerinin olmadığını belirterek Antalya Valiliği'ne başvurdu. Valilik onayıyla yardım kampanyası başlatıldı. Baba Sinan Topal, yurt dışından ilaç getirilmesi gerektiğini, söz konusu ilaç alınabilirse bunun ameliyatla kızının beynine enjekte edileceğini ifade etti.