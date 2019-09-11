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’de hayvan otlatma kavgası: 2 ölü, 1 yaralı

HAYRETTİN YENEL Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.9.2019
Niğde’de hayvan otlatma kavgası: 2 ölü, 1 yaralı
Niğde'nin Çamardı ilçesinde, Kazım Tatlısoy (51), hayvan otlatma anlaşmazlığı yaşadığı akrabaları Asiye Tatlısoy (53) ve oğlu Serhat Tatlısoy'u (30) tabancayla vurarak öldürdü, Asiye Tatlısoy'u ise ağır yaraladı.
Olay, dün 20.00 sıralarında Yalpazarı mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, hayvan otlatma anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu akrabası Asiye Tatlısoy'un evine giden Kazım Tatlısoy, aynı konu yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine belindeki tabancayı çıkaran Kazım Tatlısoy, Asiye Tatlısoy, oğlu Serhat Tatlısoy ve Asiye Tatlısoy'a kurşun yağdırdı. Kazım Tatlısoy kaçarken silah seslerini duyup eve gelen komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde anne Asiye ile oğlu Serhat Tatlısoy'un öldüğünü belirledi. Ağır yaralanan Asiye Tatlısoy ise hastaneye kaldırıldı. Asiye Tatlısoy'un durumunun ağır olduğu belirtildi.
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Niğde’de hayvan otlatma kavgası: 2 ölü, 1 yaralı
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