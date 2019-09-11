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O kick boksçu tutuklandı

FURKAN KARA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.9.2019
O kick boksçu tutuklandı
Kadıköy'de laf atma nedeniyle çıkan kavgada Ömer Özdemir'i bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kick boksçu Berke Şahin ve 1 şüpheli 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahin'in arkadaşlarından olan 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Berke Şahin mahkeme sorgusunda, "Ben maktul Ömer Özdemir'i tanımıyorum. Tevfik K. arkadaşım olur. Kız arkadaşımla barlar sokağında yürüyorduk. Ayrıntılı ifademi emniyette verdim. Kendimi psikolojik olarak iyi hissetmediğim için ifademi tekrar ediyorum. Böyle bir olaydan dolayı üzgün ve pişmanım" diye konuştu.
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O kick boksçu tutuklandı
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