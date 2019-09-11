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'daki olayda Buse'den acı haber geldi

'un Çarşamba ilçesinde, odasında baygın halde bulunan ve ailesi tarafından hastaneye kaldırılan (15), kurtarılamadı. Buse'nin ölümü ailesi ve arkadaşlarını yasa boğdu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.9.2019 21:11 Güncelleme Tarihi: 11.9.2019 21:11
Samsun'daki olayda Buse'den acı haber geldi

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Orta Mahallesi'nde meydana geldi. Buse Akça'nın yatak odasında hareketsiz yattığını fark eden ailesi, sağlık ekiplerine haber verdi.

Aile daha sonra beklemeden, Buse'yi otomobille, İlçe Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan Buse Akça, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Buse'nin şüpheli ölümü ailesi ve arkadaşlarını yasa boğdu. Buse'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Samsun'daki olayda Buse'den acı haber geldi
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